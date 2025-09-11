Kocaeli'de tramvay yolunda drift yapan sürücüye 55 bin lira ceza
Kocaeli'de tramvay yolunda otomobiliyle drift yapan sürücüye 55 bin 659 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu
İzmit ilçesinde Sarı Mimoza Caddesi ile Salkım Söğüt Caddesi kavşağında, tramvay yolunda bir sürücünün otomobiliyle drift yaptığı görüntüler dün sosyal medya platformlarında paylaşıldı.
Görüntüler üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. DHA'nın haberine göre; otomobil tespit edilirken, sürücüsünün M.Ş. olduğu belirlendi.
Karayolları Trafik Kanunu’na istinaden M.Ş'ye 55 bin 659 TL para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.