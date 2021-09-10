Kocaeli'de tramvay ile durağın beton zemini arasına ayağı sıkışan kadın kurtarıldı

Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ndeki Doğu Kışla Tramvay İstasyonu'nda Gülcihan E'nin ayağı (65), durağın beton zeminiyle tramvay arasına sıkıştı.

Kadın, tramvay görevlilerinin müdahalesiyle kurtarılamayınca durum itfaiyeye bildirildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, duraktaki beton zemini kırarak Gülcihan E'nin ayağını kurtardı.

Yaralı kadın, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında bir polisin yaralı kadını yağıştan korumak için şemsiye tuttuğu görüldü.