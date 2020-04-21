Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, otomobille çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Merkez Bankası mevkisinde, alkollü olduğu tespit edilen Hamdi Y. idaresindeki 34 PY 6563 plakalı otomobille Mehmet D. yönetimindeki 81 FC 438 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Mehmet D, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Ankara yönünde trafik akışı yaklaşık 1 saat kontrollü olarak sağlandı.

Yapılan kontrolde 1.52 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne adli para cezası uygulandı.