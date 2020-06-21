Kocaeli'de toplu ulaşım çalışanlarına çocuklarının sesinden Babalar Günü sürprizi

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yükseltmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte 5 personele sürpriz yapıldı.

Şehirlerarası Otobüs Terminali Müdürü Murat Umut, telekonferans aracılığıyla kaltıldığı toplantıda, terminal hakkında bilgi aktardığı sırada kızlarını ekranda görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Videonun sonunda açılan kapıdan Umut'un kızları geldiğinde ise duygusal anlar yaşandı. Umut, “Böylesine güzel bir etkinlik yaşadığım için çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.

UlaşımPark otobüs şoförü İbrahim Arslan ise ilk olarak araç içi hoparlörlerinden kızının sesini duydu. Kızı Rabia, babasını çok sevdiğini ve Babalar Gününü kutladığını iletti. Seferini gerçekleştirdiği esnada durakta bekleyen kızını gören Arslan, gözyaşlarına hakim olamadı. Önceden hazırlanan diğer şoföre aracını teslim eden Arslan, kızıyla özlem giderdi.

Terminal güvenlik görevlisi Birol Yıldız da terminal hoparlörlerinden gelen sesle şaşkınlık yaşadı. Karşısında eşi ve 3 çocuğunu gören Yıldız ne olduğunu anlayamadı. Yıldız, daha sonra Babalar Gününü kutlayan çocuklarına sarılarak, duygulu anlar yaşadı.

Akçaray Sabit Tesisler Bakım çalışanı Şeref Avşar ise Yahya Kaptan istasyonunda gerçekleştirilen trafo panosu toplantısında istasyon hoparlörlerinden kızlarının sesini duydu. Avşar, "Sanırım kızlarımın sesiydi. Sanırım büyük kızım Ecrin bu." dedi. Ardından kızlarını karşısında gören Avşar, şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemedi.

Son olarak da Akçaray tramvayında vatman olarak görev yapan Murat Çelik, sürüş esnasında tramvay kabin içerisinde önceden alınan kayıtta kızlarının sesini duydu. Daha sonra Çelik, durakta bekleyen kızlarını karşısında gördü. Görevini yedek vatmana devreden Çelik, kızlarına sarılarak, "Bu sürprizi hazırlayan herkese çok teşekkür ediyorum." diyerek mutluluğunu ifade etti.