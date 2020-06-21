Kocaeli'de toplu ulaşım çalışanlarına çocuklarının sesinden Babalar Günü sürprizi

yükseltmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte 5 personele sürpriz yapıldı.
Şehirlerarası Otobüs Terminali Müdürü Murat Umut, telekonferans aracılığıyla kaltıldığı toplantıda, terminal hakkında bilgi aktardığı sırada kızlarını ekranda görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
Videonun sonunda açılan kapıdan Umut'un kızları geldiğinde ise duygusal anlar yaşandı. Umut, “Böylesine güzel bir etkinlik yaşadığım için çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.
UlaşımPark otobüs şoförü İbrahim Arslan ise ilk olarak araç içi hoparlörlerinden kızının sesini duydu. Kızı Rabia, babasını çok sevdiğini ve Babalar Gününü kutladığını iletti. Seferini gerçekleştirdiği esnada durakta bekleyen kızını gören Arslan, gözyaşlarına hakim olamadı. Önceden hazırlanan diğer şoföre aracını teslim eden Arslan, kızıyla özlem giderdi.
Terminal güvenlik görevlisi Birol Yıldız da terminal hoparlörlerinden gelen sesle şaşkınlık yaşadı. Karşısında eşi ve 3 çocuğunu gören Yıldız ne olduğunu anlayamadı. Yıldız, daha sonra Babalar Gününü kutlayan çocuklarına sarılarak, duygulu anlar yaşadı.
Akçaray Sabit Tesisler Bakım çalışanı Şeref Avşar ise Yahya Kaptan istasyonunda gerçekleştirilen trafo panosu toplantısında istasyon hoparlörlerinden kızlarının sesini duydu. Avşar, "Sanırım kızlarımın sesiydi. Sanırım büyük kızım Ecrin bu." dedi. Ardından kızlarını karşısında gören Avşar, şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemedi.
Son olarak da Akçaray tramvayında vatman olarak görev yapan Murat Çelik, sürüş esnasında tramvay kabin içerisinde önceden alınan kayıtta kızlarının sesini duydu. Daha sonra Çelik, durakta bekleyen kızlarını karşısında gördü. Görevini yedek vatmana devreden Çelik, kızlarına sarılarak, "Bu sürprizi hazırlayan herkese çok teşekkür ediyorum." diyerek mutluluğunu ifade etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!