Oyunun sonunda çocukların ifade ettiği "Bir Dünya Daha Yok, Sıfır Atık Son Umudum" sözleri çevreye ve yaşama dair umut dolu mesajları verirken, izleyicilerde ise farkındalık ve sorumluluk duygusu uyandırması hedefleniyor.