Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'ndan İstanbul istikametine giden Abdullah Tirit idaresindeki 34 UJ 2960 plakalı TIR, Körfez gişeleri mevkisinde aynı yöndeki Mustafa Sağlam'ın kullandığı 10 S 00575 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan minibüsteki 9 kişi yaralandı. AA'nın haberine göre; yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametindeki trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.