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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de TIR ile çarpışan motokurye öldü

        Kocaeli'de TIR ile çarpışan motokurye öldü

        Kocaeli Derince'de motosiklet ile TIR çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle TIR'ın altında kalan motokurye yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 00:58 Güncelleme: 05.03.2024 - 00:59
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        TIR ile çarpışan motokurye öldü
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        Kocaeli'nin Derince ilçesinde TIR ile çarpışan motokurye Ahmet Arda (60) hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Derince ilçesi Deniz Mahallesi Liman Işıklar mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen TIR ile Ahmet Arda idaresindeki motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde çarpışmanın etkisiyle TIR'ın altında kalan motosiklet sürücüsü Ahmet Arda'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        DHA'nın haberine göre; TIR sürücüsü gözaltına alındı. Motokurye Ahmet Arda'nın cenazesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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