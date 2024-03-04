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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de TIR'a çarpan otomobilin tavanı açıldı: 1 ölü, 2 yaralı

        Kocaeli'de TIR'a çarpan otomobilin tavanı açıldı: 1 ölü, 2 yaralı

        Kocaeli'de otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin tavanının açıldığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 04:30 Güncelleme: 04.03.2024 - 04:30
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        TIR'a çarpan otomobilin tavanı açıldı: 1 ölü, 2 yaralı
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        Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde TIR'a çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Otoyolun İzmit geçişi İstanbul istikameti Gültepe Dinlenme Tesisleri mevkisinde O.U. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, M.A. yönetimindeki TIR'a çarptı.

        TAVAN, KAZANIN ŞİDDETİYLE AÇILDI

        Otomobillin tavanı, kazanın şiddetiyle açıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

        AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, araçtaki yolcu Serdar Küçük’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralı otomobil sürücüsü ile S.Ç, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı S.Ç'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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