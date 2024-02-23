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        Haberler Gündem Kocaeli'de terör örgütü propagandası yapan kişi tutuklandı - Güncel haberler

        Kocaeli'de terör örgütü propagandası yapan kişi tutuklandı

        Kocaeli'de silahlı terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 21:36 Güncelleme: 23.02.2024 - 21:36
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        Terör örgütü propagandası yapan kişi tutuklandı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediği belirlenen şüpheli, Körfez ilçesinde yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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