TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu Hereke mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 34 YV 642 plakalı minibüs, S.D. idaresindeki 38 AD 359 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü ve N.A. idaresindeki 34 UCZ 59 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü zincirleme kazaya karıştı.
Kaza neticesinde en arkada bulunan 34 UCZ 59 plakalı otobüsün şoförü N.A., muavini R.A. ve yolculardan F.A. ile Ü.K. yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Otobüslerin kaza yerinden çekilebilmesi için yol bir süreliğine trafiğe kapandı. İHA'nın haberine göre; trafikte uzun süre kuyruk oluştu. Kaza sebebiyle mağdur olan onlarca yolcu ise başka otobüslere transfer edildi.
Otobüslerin çekilmesinin ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin yola dökülen cam parçalarını temizlemesinin ardından trafik yeniden normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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