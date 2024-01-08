Kocaeli'de telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

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İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin kendisini polis ve savcı olarak tanıtan kişiye 210 bin lira gönderdiği ve dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu şüphelinin İ.E. olduğu belirlendi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.