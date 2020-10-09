Kocaeli'de telefon hırsızlığı güvenlik kamerasında

Ömerağa Mahallesi Belsa Sokak'taki bir kitapçıya giren kimliği henüz belirlenemeyen kadın, kasanın yanındaki rafta bulunan cep telefonunu alıp uzaklaştı.

Telefonun yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası kaydını izledikten sonra durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri şikayet üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yerine gelen kadının bir süre raflardaki kitapları incelediği görülüyor. Seçtiği bir kitabın ücretini ödeyen kadının, iş yeri sahibinin parayı aldıktan sonra dışarı çıkması üzerine kasanın yanındaki cep telefonunu alıp hızla uzaklaşması yer alıyor.