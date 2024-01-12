Taksi ile panelvan çarpıştı: 4 yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde taksi ile panelvanın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Yeşilova Mahallesi Boğazova Caddesi'nde, S.Y'nin kullandığı taksi ile M.A. yönetimindeki panelvan çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan panelvan, yol kenarındaki toprak alanda durabildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Panelvandaki 4 yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.