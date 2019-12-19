19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Caner Aktan'ın özel haberine göre Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya tutuksuz sanık Yıldız A. katıldı. Dursun Ş.'nin kendisini taciz ettiğini söyleyen Yıldız A., "Benim namusum her şeyden daha önemlidir. Bir kadın için namus demek kendisi için en önemli şeydir. Dursun Ş. benim namusuma göz dikti. Bana cinsel saldırıda bulundu ve ben de karşılığında ona saldırdım. Bu olay bana karşı gerçekleştirdiği cinsel saldırının etkisiyle oldu" dedi.
"MUTFAKTAN BIÇAĞI ALARAK BANA SALDIRDI"
Duruşmaya katılmayan Dursun Ş.'nin ifadesi salonda okundu. Dursun Ş. ifadesinde "Yıldız A. bir gün benim evime geldi. Bana bir kişiden hoşlandığını söyledi ve aramam için ısrarda bulundu. Ben de o kişiyi aradım. Ancak o kişi Yıldız A.'ya karşılık vermedi. Ben de telefonu kapattım ve 'kendi sorununu kendin hallet' dedim. Bunun üzerine sinirlendi. 'Erkek milleti değil misiz? Hepiniz aynısınız' diyerek mutfaktan bıçak alarak beni bıçakladı" dedi.
SAVCI BERAAT İSTEDİ
Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, Dursun Ş.'nin olay günü Yıldız A.'nın üzerine giderek fiziksel temasta bulunduğunu, bu sırada öpmeye teşebbüs ettiğini, daha sonra Yıldız A.'nın mutfağa giderek bıçak aldığını ve Dursun Ş.'nin karın ve göğüs bölgesine bıçağı saplayarak kasten öldürme amacıyla hareket ettiğinin anlaşıldığını söyledi. Savcı, Yıldız A.'nın bu davranışının meşru müdafaa olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek beraat etmesi yönünde mütalaa verdi.
Mahkeme heyeti verilen mütalaanın ardından Yıldız A.'nın meşru müdafaa sınırları içerisinde hareket ettiğine kanaat getirerek beraat kararı verdi. Dursun Ş. hakkında ise cinsel taciz suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.
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