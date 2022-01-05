Kocaeli'de şüpheli ölüm

Gebze ilçesi Osmanyılmaz Mahallesi 604 Sokak'ta yalnız yaşayan Kemal Sakık'tan (61) haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu.

AA'nın haberine göre; eve itfaiye yardımıyla giren polis, Sakık'ın cansız bedenini buldu. Sakık'ın cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.​​​​​​​