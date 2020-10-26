Kocaeli'de soluk borusuna ekmek parçası kaçan çocuk 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Alınan bilgiye göre, 18 Ekim'de Süleyman ve Seyhan Karakolcu çiftinin 2 yaşındaki kızı Zeynep Karakolcu'nun soluk borusuna yediği ekmek parçası kaçtı.

Kızlarının nefes almakta güçlük çektiğini fark eden aile, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan çocuk, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı