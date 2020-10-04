Kocaeli'de sokak hayvanlarına mama bırakıldı

Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (KOHAYDER),Exitcom Recycling ve Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Doğa ve Hayvan Dostları Kulübü iş birliğinde İzmit ilçesinde toplanan katılımcılar, dağlık alana doğru yola çıktı.
Katılımcılar, sokak hayvanlarının yaşadığı bölgelere su ve yaklaşık 750 kilogram mama bıraktı.
KOHAYDER Başkanı Gonca Çelik Ketenağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına destek olmak için her gün çalıştıklarını söyledi.
Dağlık alanda görülen hayvanları bir dönem insanların "cins" diye parayla satın aldığını ifade eden Ketenağ, bu hayvanların daha sonra türlü gerekçelerle sokağa bırakıldığını söyledi.
Ketenağ, sokakta ve dağlarda açlıkla mücadele eden sokak hayvanlarını doyurmaya çalıştıklarını dile getirerek "(İş adamı) Murat Ilgar her zaman destek oluyor. Onlarla kampanya yaptık. Sokak hayvanlarını toplanan 750 kilogram mamayla beslemeye geldik. Şu anda 30 gönüllüyle buradayız. Şu anda sokak hayvanları şantiyelerin çevresinde yaşıyor. Bu şantiyeler kalktığında sokak hayvanları açlıkla baş başa kalacak. Hedefimiz haftada bir burada düzenli besleme yapmak ve kısır olmayanları kısırlaştırmak, bazılarını da sahiplendirmek." diye konuştu.
- "Önümüz kış, sokak hayvanlarının desteğe ihtiyacı var"
İş adamı Murat Ilgar ise yaptıkları sosyal sorumluluk projelerinden birinin de sokak hayvanlarıyla ilgili olduğunu belirterek Almanya'dan geldiği için orada bu tür faaliyetlerin iş adamlarınca desteklendiğini söyledi.
İş adamlarına sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Ilgar, "Bu sokak hayvanları olur, otizmli veya engellilere destek faaliyeti olabilir. Sokak hayvanlarıyla ilgilenenlerin desteğe ihtiyacı var. Bu insanların besleme dışında klinik borçları var. Yardımları bekliyoruz. Önümüz kış, sokak hayvanlarının desteğe ihtiyacı var." ifadesini kullandı.
KOÜ Doğa ve Hayvan Dostları Kulübü Başkanı Ceren Bozoklu da anlamlı etkinliğe arkadaşlarıyla katıldığı için mutlu olduğunu aktararak arkadaşlarıyla her gün sokak hayvanlarıyla ilgilendiklerini bildirdi.
Üniversitedeki sokak hayvanlarını gelen bağışlarla besleyip tedavilerini de gerçekleştirdiklerini belirten Bozoklu, etkinlikler düzenleyerek bu konuya da dikkati çektiklerini söyledi.
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