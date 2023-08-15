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        Haberler Gündem Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 20:03
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        Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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        Arkadaşıyla Emek Mahallesi Emirgan Sokak'ta bulunan markete doğru ilerleyen H.K. otomobille önünü kesen kişi veya kişiler tarafından silahla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan H.K. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis saldırının ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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