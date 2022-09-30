Kocaeli'de sağlık çalışanlarına saldırıda tutuklama kararı!

AA

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sağlık çalışanlarını darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AA'da yer alan habere göre, Karamürsel Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan N.K. ile kızı H.K. ve oğlu B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. tutuklandı. Anne N.K. ev hapsini içeren adli kontrol şartıyla H.K. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Rahatsızlığı nedeniyle ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne getirilen N.K. muayene sırasında henüz bilinmeyen nedenle doktorla tartışmış, anneleri N.K'nin tartışmasını gören H.K. ile B.K. önce doktoru daha sonra da araya girmek isteyen sağlık çalışanları ile özel güvenlik görevlilerini darp etmişti.

İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekiplerine de zorluk çıkaran N.K. ile kızı H.K. ve oğlu B.K. gözaltına alınmıştı. Darp raporu alan doktor ve sağlık çalışanları saldırganlardan şikayetçi olmuştu.​​​​​​​