Kocaeli'de sağlık çalışanlarına hakaret eden kişiler hakkında suç duyurusu

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Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, yaptığı açıklamada, gece gündüz demeden vatandaşlara özveriyle hizmet sunan sağlık personelinin moral ve motivasyonuna en fazla ihtiyaç duydukları bu hassas dönemde, Derince Yenikent 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına yapılan sözlü şiddet olayını kınadıklarını belirtti.

Ergüney, açıklamasında şunları kaydetti:

"Tek gayesi vatandaşların sağlığını korumak ve tedavi etmek olan sağlık çalışanlarımızın karşılaştığı bu durum ne kadar üzüntü verici olsa da toplumun büyük çoğunluğunun bu konuda bizlere destek olması bir o kadar memnuniyet vericidir. Konu hakkında yasal süreç başlatılmıştır. Beyaz kod sistemi otomatik devreye giriyor ve gerekli hukuki işlem başlatıldı. Bunun takipçisi olacağız. Söz konusu hatayı işleyen kişileri ise sağlık personelimizden özür dilemeye davet ediyoruz. Bizlere moral desteği sağlayan Kocaeli halkına da çok teşekkür ediyoruz."