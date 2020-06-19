Kocaeli'de sağanak etkili oldu - DRONE

D100 kara yolu Gebze kesiminde sağanak nedeniyle Gebze Center AVM mevkisinde su birikintisi oluştu.Yağmur sebebiyle yollarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya neden oldu.Yolun İstanbul ve Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları meydana geldi.Olay yerine gelen belediye ve itfaiye ekipleri, yollarda oluşan su birikintilerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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