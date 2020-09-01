Kocaeli'de risk grubundaki hastalar sağlık hizmetlerini evlerinde alıyor

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, evde sağlık hizmetinden, yatağa bağımlı hastalar, yatağa yarı bağımlı hastalar, palyatif bakım hastaları, ileri derecedeki kas hastaları, alzaymır, demans, parkinson tanılı hastalar, hematolojik/onkolojik hastalık grupları, ameliyat sonrası hekimi tarafından evde takibi uygun görülen hastalar yararlanabiliyor.
Kovid-19 bulaş riskinin azaltılmasında büyük katkı sağlayan evde sağlık hizmetleri kapsamında, ekipler tarafından mart ve temmuz aylarında başvuru yapan 65 yaş üstü hastalara toplam 30 bin ziyaret gerçekleştirildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi evde bakım ekiplerinin desteğiyle bakıma ihtiyacı olan hastalara saç-sakal kesimi, banyo, ev temizliği hizmeti de veriliyor.
Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü ile Türk Kızılayı arasında 1 yıl önce imzalanan protokol kapsamında, şu ana kadar evde sağlık ekiplerince tespit edilen 410 aileye yardım yapılması sağlandı.
- "Şu ana kadar 52 bin 642 hastaya ulaşıldı"
Açıklamada, görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, evde sağlık hizmetinin önemine değindi.
Özellikle pandemi döneminde risk altında bulunan hastalara, muayene, kan alımı, enjeksiyon, pansuman, serum, sonda, kan şeker ölçümü, trakeostomi ve kolostomi bakımı gibi çok yönlü hizmetler verildiğini aktaran Ergüney, bunun yanında ihtiyacı olan hastalara ilaç, hasta alt bezi, havalı yatak, hasta yatağı, heyet raporlarının çıkartılması gibi konularda yardımcı olunduğunu bildirdi.
Bu alanda cansiparane görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Ergüney, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Kronik hastalığa ve yaşlılığa bağlı diş sağlığı merkezlerine gidemeyecek durumda olanlara pandemi koşulları çerçevesinde ağız ve diş sağlığı hizmetleri de verilmektedir. Evde sağlık hizmeti kapsamında, koordinasyon merkezi ve sahada 24 hastane ekibi, 5 ağız diş sağlığı ekibi olmak üzere toplam 29 ekip görev yapıyor. 15 hekim, 5 diş hekimi, 62 sağlık personeli (hemşire, ebe, sağlık memuru, diş teknikeri) olmak üzere toplam 125 personel ile şu ana kadar 52 bin 642 hastaya ulaşıldı. Temmuz itibarıyla 18 bin 645 aktif hasta sayımız mevcut olup 7 aylık süreçte 59 bin 100 izlem gerçekleştirilmiştir."
Ergüney, sağlık hizmeti vermenin huzuruyla evlerden ayrılan ekiplerin, hastaların umutlarını ve dertlerini de paylaştığını kaydetti.
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