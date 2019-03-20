Polisin 'dur' ihtarına uymadı

20 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gebze’de çok sayıda suçtan aranması olan 36 yaşındaki şahıs, dur ihtarına ateş ederek karşılık verdiği polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirildi. Olay dün akşam saatlerinde Gebze Mimar Sinan Mahallesi 6. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gasp ve hırsızlık suçlarından 20’ye yakın kaydı olan Şükrü Polat(36)’ın evine gittiğini tespit eden polis ekipleri takip başlattı. Polis ekiplerinin takibi sırasında dur ihtarına uymayan Polat ise taşıdığı silahla polise ateş ederek kaçmaya başladı. Kaçma sırasında elindeki silahla 3 aracı gasp eden Polat, evinin olduğu mahalledeki 6. Sokak üzerinde bir başka otomobili gasp etmek istedi. Takibi sürdüren polis ekiplerinin havaya ateş açarak “dur” uyarısı yapması sonrasında Polat, silahını polis ekiplerine çevirdi. Silahın kendilerine çevrildiğini gören polis ekiplerinin açtığı ateş sonrasında Polat, vücuduna isabet eden kurşunla kanlar içinde yerde kaldı.
VURULAN ŞÜPHELİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ, POLİSLER HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
Polat’ın kanlar içinde yerde kaldığını gören polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Polat’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polat’ın cesedi olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polat’ın cenazesinin işlemleri tamamlanması sonrası toprağa verilmesi beklenirken, Polat’a ateş açan polisler hakkında ise tahkikat başlatıldı.
“GEREKEN MERCİLERİN OLAYI AYDINLATMASINI İSTİRHAM EDİYORUM"
Kovalamaca sonrasında vurulan oğlunun öldüğünü öğrenen baba Kemal Polat ise polisin uyarı ateşi açmadığını iddia ederek yaşanan olayın aydınlatılması gerektiğini söyledi. Polat, “Oğlum kaçaktı eve gelmiyordu. Dün Mimar Sinan Camisi önünde kovalamaca ile, polisin peşine koşması nedeniyle kaçıyor. Kaçtığı anda bir arabaya binerken, koluna bacağına ateş etmeden, direk kafadan vurup düşürüyorlar. Daha sonra hastaneye kaldırılıyor. Ben duydum olay yerine geldim. Beni olay yerine sokmadılar. Direk hastaneye gittim. Gereken mercilerin olayın üzerine düşerekten olayı aydınlatmasını istirham ediyorum” dedi.
KAÇAN ŞÜPHELİNİN VURULMA ANI KAMERALARA YANSIDI
Öte yandan Polat’ın kovalama ve vurulma anları ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde polis ekiplerinin kovaladığı Polat’ın beyaz bir otomobili gasp etmek istediği bu sırada da elindeki silahı polislere çevirdiği görünüyor. Gasp girişimi sırasında polislerin açtığı ateşle vurulan Polat yere düşerken, gasp edilmek istenilen araçtaki 2 kişi ise olayın şoku ile araçlarından iniyor.
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