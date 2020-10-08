Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Darıca, Dilovası, Gebze, Körfez, İzmit ve Başiskele ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK'nin propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.