Kocaeli'de PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheli adliyede

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG üyesi oldukları iddiasıyla Körfez ilçesinde 13 Ekim'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalanan, örgütte üst düzey yöneticilik yaptığı belirlenen W.M. ile M.A, R.İ. ve C.O'nun, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kocaeli Adliyesine getirilen şüphelilerin savcılıktaki işlemleri devam ediyor.