Kocaeli'de palet deposunda yangın çıktı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde palet deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Giriş: 17.12.2023 - 21:27 Güncelleme: 17.12.2023 - 22:08
Şekerpınar Mahallesi'nde bulunan ahşap palet deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.