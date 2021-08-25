Kocaeli'de otoparkta çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar yerinin üst katındaki otoparkta F.O. ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen şüpheli, aracında bulunan pompalı tüfekle F.O'ya ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan F.O, 112 Acil Servis ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.