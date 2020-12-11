Kocaeli'de otomobilin yayaya ve iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

AA

Alınan bilgiye göre, dün Çenedağ Mahallesi Hafız Hasan Yılmaz Caddesi'nde rampadan inen, A.Y. idaresindeki otomobil, Talgır Sokak kesişiminde, önce yolun karşısına geçen bir yayaya, daha sonra da köşedeki lokantanın camına çarptı. Kazada, otomobilin çarptığı yaya hafif yaralandı.

Lokanta çalışanı Davut Şentürk, dün akşam aniden bir gürültü duyduklarını, dışarıya doğru baktıklarında bir otomobilin dükkanın camına çarptığını gördüklerini söyledi.

Kazada otomobilin bir yayaya çarptığını ve görür görmez ona yardım ettiklerini anlatan Şentürk, yolun kenarındaki uyarı levhasının otomobili yavaşlatarak iş yerine girmesini önlediğini ifade etti.

Kaza anı ise lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, rampadan inen otomobilin yolda yürüyen yaya ve lokantanın yere sıfır olan camına çarptığı görülüyor.

Görüntülerde, çarpmayla birlikte savrulan ve camın kırılmasıyla lokantanın içine giren yayaya çevreden geçenlerin müdahale etme anı yer alıyor.