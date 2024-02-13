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        Haberler Gündem Kocaeli'de otomobilin alev alması güvenlik kamerasında - Güncel haberler

        Kocaeli'de otomobilin alev alması güvenlik kamerasında

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin alev alması güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 19:14 Güncelleme: 13.02.2024 - 19:14
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        Kocaeli'de otomobil alev alev yandı
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        Beylikbağı Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde otomobilin sürücüsü Mustafa Aksu, motor kısmından gelen kokudan dolayı aracını durdurdu.

        Aksu'nun durumu kontrol etmek için araçtan inmeye çalıştığı sırada otomobil alev aldı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücü ile çevredekilerin yangın tüpüyle müdahalesi sonucu söndürülen yangında, itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında, otomobilde hasar oluştu.

        Öte yandan otomobilin alev alması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Aksu'nun aracından inmek istediği sırada otomobilin motor kısmının alev aldığı, ardından sürücü ile çevredekilerin alevlere yangın tüpüyle müdahale ettiği görülüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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