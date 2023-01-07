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Kocaeli'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Kocaeli'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Giriş: 07.01.2023 - 03:26 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! 6 yaralı
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AA

AA'nın haberine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez kesiminde yabancı uyruklu B.M.A'nın kullandığı otomobil, Sevindikli mevkisinde B.S. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ile otoyol jandarma trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada, araç sürücüleri ile hafif ticari araçtaki İ.Ö. ve otomobildeki yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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