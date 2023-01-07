Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! 6 yaralı

AA'nın haberine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez kesiminde yabancı uyruklu B.M.A'nın kullandığı otomobil, Sevindikli mevkisinde B.S. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ile otoyol jandarma trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada, araç sürücüleri ile hafif ticari araçtaki İ.Ö. ve otomobildeki yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.