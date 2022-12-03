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Kocaeli'de otomobil TIR'a çarptı: 3'ü ağır 4 yaralı

Kocaeli Kartepe'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Feci kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı

Giriş: 03.12.2022 - 07:00 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de otomobil TIR'a çarptı: 3'ü ağır 4 yaralı
Otomobil TIR'a çarptı: 3'ü ağır 4 yaralı
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AA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin TIR'a çarpması nedeniyle 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu'nda Ankara yönüne giden H.T'nin kullandığı otomobil, Köseköy mevkisinde, aynı yönde seyreden Z.K. yönetimindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. AA'nın haberine göre; kazada, otomobil sürücüsü H.T ile İ.Ş, G.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Sürücünün yanında oturan İ.Ş, kendi imkanlarıyla yaralı halde araçtan çıkarken olay yerinde sinir krizi geçirdi. "Onlar benim arkadaşlarım" diyerek ağlayan yaralı genci, çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Otomobilde sıkışan diğer yaralılar ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkarıldı.

3 YARALININ DURUMU KRİTİK

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Çevredeki hastanelere sevk edilen 4 yaralıdan sürücü H.T, G.K. ve ismi öğrenilemeyen kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik akışının durduğu yolun Ankara yönü, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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