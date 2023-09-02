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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de otomobil ile servis midibüsü çarpıştı: 6 yaralı

        Kocaeli'de otomobil ile servis midibüsü çarpıştı: 6 yaralı

        Kocaeli Çayırova'da otomobil ile servis midibüsü çarpıştı. Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılırken 1 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 05:22 Güncelleme: 02.09.2023 - 05:22
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        Otomobil ile servis midibüsü çarpıştı: 6 yaralı
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

        Cenk Y. idaresindeki otomobil, Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki kavşakta, Sezai B. idaresindeki servis midibüsü ile çarpıştı. AA'nın haberine göre; kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki 2 yolcu ile servis midibüsündeki 3 işçi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Cenk Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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