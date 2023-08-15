Kocaeli'de otomobil galerisi kurşunlandı

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Olay, saat 22.30 sıralarında Yeni Yalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi üzerinde yer alan bir otomobil galerisinde meydana geldi.

Otomobille işyerinin önüne gelen iki şüpheli, araçtan 5 kez ateş açtı. İşyerinin kapalı olduğu saatlerde yaşanan saldırıda kurşunların isabet ettiği oto galeri dükkanının camları kırıldı. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede inceleme yaparken, işyerini kurşunlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.