Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

        Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

        Kocaeli Başiskele'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Feci kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 05:32 Güncelleme: 26.01.2024 - 06:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        D-100 karayolunda Ankara yönüne giden İbrahim Uyanık idaresindeki otomobil, Ovacık Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

        100 METRE SÜRÜKLENDİ

        Çarpmanın ardından yan yola giren otomobil, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Uyanık ile arka koltuktaki Abdullah Yabar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtan yaralı çıkan Caner Ö. ise ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Uyanık ve Yabar'ın cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldI.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #kocaeli
        #Başiskele
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç kararını onayladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç kararını onayladı
        4 katlı binada yangın: 1 ölü, 8 yaralı
        4 katlı binada yangın: 1 ölü, 8 yaralı
        Buruk'tan Sacha Boey açıklaması!
        Buruk'tan Sacha Boey açıklaması!
        ABD, yapay zeka yatırımları ve ortaklıkları hakkında soruşturma başlattı
        ABD, yapay zeka yatırımları ve ortaklıkları hakkında soruşturma başlattı
        Kerem yıldızlaştı, Aslan kazandı!
        Kerem yıldızlaştı, Aslan kazandı!
        Çöpte yeni doğmuş bebek bulundu
        Çöpte yeni doğmuş bebek bulundu
        Apple, iOS, Safari ve App Store'da bazı değişiklikler yaptı
        Apple, iOS, Safari ve App Store'da bazı değişiklikler yaptı
        Yamaçtan kopan kaya ölüm getirdi
        Yamaçtan kopan kaya ölüm getirdi
        "Atan Kerem tutan Muslera"
        "Atan Kerem tutan Muslera"
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Çalışma hayatına dair düzenlemeler TBMM'de kabul edildi
        Çalışma hayatına dair düzenlemeler TBMM'de kabul edildi
        Ebrar siteleri sanığından savunma
        Ebrar siteleri sanığından savunma
        Sacha Boey gelişme!
        Sacha Boey gelişme!
        Hamas'tan İsrail'e teklif
        Hamas'tan İsrail'e teklif
        Meclis'te SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
        Meclis'te SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
        X hastalığı nedir? Belirtileri var mı?
        X hastalığı nedir? Belirtileri var mı?
        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yemek keyfi!
        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yemek keyfi!
        3'üncü ceset ihtimali! Türkiye Antalya'daki dehşeti konuşuyor
        3'üncü ceset ihtimali! Türkiye Antalya'daki dehşeti konuşuyor
        Avrupa maçları artık şifresiz!
        Avrupa maçları artık şifresiz!
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Habertürk Anasayfa