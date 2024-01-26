Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Kocaeli Başiskele'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Feci kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
D-100 karayolunda Ankara yönüne giden İbrahim Uyanık idaresindeki otomobil, Ovacık Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
100 METRE SÜRÜKLENDİ
Çarpmanın ardından yan yola giren otomobil, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Uyanık ile arka koltuktaki Abdullah Yabar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtan yaralı çıkan Caner Ö. ise ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Uyanık ve Yabar'ın cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldI.