Otobüs ile çarpışan ambulans devrildi: 3 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde halk otobüsüyle çarpışarak devrilen ambulanstaki 3 sağlık görevlisi yaralandı.

Kocaeli Şehir Hastanesi'ne hasta bırakıp istasyona dönüşe geçen Ş.M. idaresindeki ambulans, Yenişehir Mahallesi Seymen Caddesi'nde İ.S. yönetimindeki halk otobüsüyle çarpıştı.

AA'nın haberine göre çarpışmanın etkisiyle savrularak devrilen ambulansın sürücüsü ile sağlık personelleri H.E. ile C.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.