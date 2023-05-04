Kocaeli'de oto galeri yangını: 4 otomobil küle döndü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, bir oto galeride çıkan yangında, 4 otomobilde hasar oluştu.
GECE SAATLERİNDE ALEVLER YÜKSELDİ
Körfez Mahallesi'ndeki bir oto galeride, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OTOMOBİLLER KÜLE DÖNDÜ
AA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu söndürülen yangında, 3 otomobil tamamen yandı, bir otomobil ise hasar gördü.
Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.