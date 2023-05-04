Kocaeli'de oto galeri yangını: 4 otomobil küle döndü

Körfez Mahallesi'ndeki bir oto galeride, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu söndürülen yangında, 3 otomobil tamamen yandı, bir otomobil ise hasar gördü.