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Kocaeli'de oto galeride yangın çıktı: 4 otomobil küle döndü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir oto galeride yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 otomobil tamamen yandı, bir otomobilde ise hasar oluştu

Giriş: 04.05.2023 - 06:17 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de oto galeri yangını: 4 otomobil küle döndü
Kocaeli'de oto galeri yangını: 4 otomobil küle döndü
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AA

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, bir oto galeride çıkan yangında, 4 otomobilde hasar oluştu.

GECE SAATLERİNDE ALEVLER YÜKSELDİ

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Körfez Mahallesi'ndeki bir oto galeride, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLLER KÜLE DÖNDÜ

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

AA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu söndürülen yangında, 3 otomobil tamamen yandı, bir otomobil ise hasar gördü.

Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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