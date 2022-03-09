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Kocaeli'de okullar tatil mi, Valilik'ten açıklama geldi mi? 10 Mart 2022 yarın Kocaeli okullar kar tatili oldu mu?

Kocaeli'de okullar tatil mi? 10 Mart yarın Kocaeli okullar kar tatili oldu mu?

Türkiye genelinde soğuk ve kar yağışlı hava tekrardan etkisini gösteriyor. Birçok ilde eğitim ve öğretime ara verilirken Kocaeli okullar tatil mi konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bu ilimizde yaşayan öğrenciler, Valilik tarafından son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Peki, 10-11 Mart 2022 Kocaeli okullar tatil mi, kar tatili kararı alındı mı? İşte detaylar...

09.03.2022 - 14:09 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Türkiye, Aybar Kar Fırtınası adı verilen soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Birçok ilimizde kar yağışlı havalar görülürken eğitim öğretime de ara veriliyor. Kocaeli de yaşayan öğrenciler de kendi illerindeki durumu merak ediyor. Bu noktada, 10-11 Mart yarın Kocaeli okullar tatil mi konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 10-11 Mart 2022 yarın Kocaeli'de okullar kar tatili oldu mu, Valilik'ten son dakika açıklaması geldi mi? Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

     

  • KOCAELİ OKULLAR TATİL Mİ?

    Kocaeli'de yüz yüze eğitime ilişkin bir karar alınmadı.

    Valilik tarafından açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

  • 5 GÜNLÜK KOCAELİ HAVA DURUMU

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