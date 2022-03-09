Türkiye, Aybar Kar Fırtınası adı verilen soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Birçok ilimizde kar yağışlı havalar görülürken eğitim öğretime de ara veriliyor. Kocaeli de yaşayan öğrenciler de kendi illerindeki durumu merak ediyor. Bu noktada, 10-11 Mart yarın Kocaeli okullar tatil mi konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 10-11 Mart 2022 yarın Kocaeli'de okullar kar tatili oldu mu, Valilik'ten son dakika açıklaması geldi mi? Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.