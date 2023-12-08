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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de okul müdürü ölü bulundu!

        Kocaeli'de sahilde bulunan cansız beden okul müdürüne ait çıktı!

        Kocaeli'de sahilde yürüyüş yapanların kıyıda suyun içinde hareketsiz gördüğü kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede cansız bedenin, Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgöl'e ait olduğu ortaya çıktı. Yakınları tarafından da teşhis edilen Akgöl'ün ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 16:25 Güncelleme: 08.12.2023 - 18:23
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        Okul müdürü ölü bulundu!
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        Kocaeli'nin Derince ilçesi Kumluk sahilinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, sahilde yürüyüş yapanlar, kıyıda suyun içinde hareketsiz duran kişiyi görünce ihbarda bulundu.

        Olay yerine deniz polisi ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından kıyıya çıkarılan kişinin sağlık kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Üzerinden kimlik çıkmayan erkeğe ait cansız beden, kimlik tespiti ve otopsi için morga kaldırıldı.

        OKUL MÜDÜRÜNE AİT

        Yapılan incelemede cansız bedenin, Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgöl'e (44) ait olduğu ortaya çıktı. Yakınları tarafından da teşhis edilen Akgöl'ün ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

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