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Kocaeli'nin Derince ilçesi Kumluk sahilinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, sahilde yürüyüş yapanlar, kıyıda suyun içinde hareketsiz duran kişiyi görünce ihbarda bulundu.

Olay yerine deniz polisi ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından kıyıya çıkarılan kişinin sağlık kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan erkeğe ait cansız beden, kimlik tespiti ve otopsi için morga kaldırıldı.

OKUL MÜDÜRÜNE AİT Yapılan incelemede cansız bedenin, Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgöl'e (44) ait olduğu ortaya çıktı. Yakınları tarafından da teşhis edilen Akgöl'ün ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.