Kocaeli'de öğrenciler sanat ve eğlence atölyelerinde ara tatilin keyfini çıkarıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ara tatildeki öğrencilere yönelik Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğünce sanat ve eğlence atölyeleri düzenleniyor.
Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikler için internet üzerinden alınan başvurularda, salgın nedeniyle atölyelere sınırlı sayıda öğrenci kabul ediliyor.
Öğrenciler, ateş ölçümü yapılması ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının ardından içeriye alınıyor. Ders aralarında ise her atölye uzman ekiplerce dezenfekte ediliyor.
Temiz ve güvenli ortamda yeteneklerini keşfeden öğrenciler, hem eğleniyor hem de kendileri için hazırlanan atölyelerde keyifli zaman geçiriyor.
Etkinlikler kapsamında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar müzik bölümü öğrencileri, eğitmenleri eşliğinde kısa dinleti sundu.
- Sanatın çeşitli dallarını öğreniyorlar
Birbirinden farklı atölyelerde sanatın çeşitli dallarıyla buluşan öğrenciler, öğrendiklerini atölyede uygulama fırsatı buluyor.
Karagöz’ün 500 yıllık geçmişini öğrenen öğrenciler, her bir karakteri tek tek tanıyıp tasvirlerini inceledi. Kendi tasvirlerini boyayıp, perde de kendi karakterlerini oynatan çocuklar, geleneksel Türk gölge oyunuyla tanıştı.
Karikatür atölyesinde ise Karikatürist Ahmet Altay'ın eğitimiyle minikler kendi renkli dünyalarını karikatüre yansıttı. Farklı düşünme becerisi kazandıran atölyede çocuklar, gözlem yapmayı, hayatı okumayı öğreniyor.
Kültürel Miras atölyesinde ise minik öğrenciler halkbilimci Işılay Baysak'tan masallar dinledi. Atölyede, çeşitli uygarlıklardan günümüze mührün nerelerde ve nasıl kullanıldığı soruları yanıt buldu.
Gerçek bir mühürle tanışan çocuklar, Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerine ait mühürler yaptıktan sonra kendi mühürlerini tasarlayıp tanıttı.
Sanat ve eğlence atölyeleri kapsamında her akşam 16.00-17.00 saatlerinde gerçekleşen masal saatinde, her gün farklı masalcılar, meddahlar çocuklarla buluşuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!