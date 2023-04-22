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Kocaeli'de motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Giriş: 22.04.2023 - 05:11 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
AA

M.T. idaresindeki 34 FKY 469 plakalı motosiklet, Ertuğrul Gazi Mahallesi Doğanlar Sokak'ta, Ö.K'nin (18) kullandığı bisiklete çarparak 50 metre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bisikletli Ö.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.T. kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Kahramanmaraşlı depremzede olduğu öğrenilen Ö.K'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan Ö.K'nin, 3 gün önce İzmit ilçesindeki yakınlarının yanına geldiği öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

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