Kocaeli'de motosiklet devrildi: 2 yaralı

AA'nın haberine göre; kazada, Bertan G. ile aynı motosikletteki Merve Deniz Y. (20) savrularak kaldırım kenarındaki beton direklere çarpıp yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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