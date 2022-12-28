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Kocaeli'de motosiklet, trafik levhasına çarptı: 2 yaralı

Kocaeli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, yol kenarındaki trafik levhasına çarpıp devrildi. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı

Giriş: 28.12.2022 - 05:12 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de motosiklet, trafik levhasına çarptı: 2 yaralı
Kocaeli'de motosiklet devrildi: 2 yaralı
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AA

Kocaeli'nin merkez İzmit ilçesinde trafik levhasına çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde seyreden Bertan G. (25) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trafik levhasına çarparak devrildi.

AA'nın haberine göre; kazada, Bertan G. ile aynı motosikletteki Merve Deniz Y. (20) savrularak kaldırım kenarındaki beton direklere çarpıp yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, bölgedeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

*Haberin tüm fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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