Kocaeli'de motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü

Alınan bilgiye göre, Gazanfer Bilge Bulvarı'nda yokuştan şehir merkezi yönüne giden plakası henüz belirlenemeyen Tuna Şahbazoğlu idaresindeki motosiklet, Akçakoca Konutları mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ve motosikletteki Tacettin Gökbudak yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Şahbazoğlu ve Gökbudak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Kocaeli Devlet Hastanesi Hastanesi morguna götürüldü.

Sürücü Şahbazoğlu'nun, profesyonel motosikletçi olduğu öğrenildi.