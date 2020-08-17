Kocaeli'de minibüsün çarptığı yaya öldü

Kirazlıyalı Mahallesi'nde D-100 kara yolunda seyreden minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Bedel Uğurlu'ya (55) çarptı.

Ağır yaralanan Uğurlu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Körfez Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bir fabrikada işçi olarak çalıştığı ve 6 çocuk babası olduğu öğrenilen Bedel Uğurlu'nun cenazesi, aynı hastanenin morguna konuldu.

Minibüs sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.