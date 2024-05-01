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        Haberler Gündem Kocaeli'de minibüs çalan 2 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Kocaeli'de minibüs çalan 2 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir minibüsün çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Minibüs sahibine teslim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 00:52 Güncelleme: 01.05.2024 - 00:53
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        Minibüs hırsızlığı: 2 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19 Nisan'da bir minibüsün çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

        Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler H.B. ve S.E'nin çaldıkları aracı İstanbul'a götürdükleri anlaşıldı.

        Polis ekipleri, H.B'yi Körfez'de, S.E'yi ise çalıntı araçla İstanbul'da yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, minibüs sahibine teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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