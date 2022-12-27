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Kocaeli'de milli karateci bıçaklı kavgada yaralandı

Kocaeli'de iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bıçakla yaralanan milli karateci Umut Eren Gündoğ (20) hastaneye kaldırıldı

Giriş: 27.12.2022 - 06:22 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de milli karateci bıçaklandı
AA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada milli karateci Umut Eren Gündoğ bıçakla yaralandı.

Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir kişi, caddedeki bir iş yerinden aldığı bıçakla gruba saldırdı.

AA'nın haberine göre; kavgada, Bursa'dan Kocaeli'ye gelen milli karateci Umut Eren Gündoğ (20) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Milli karateci Gündoğ, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TURNUVA NEDENİYLE BURSA'DAN KOCAELİ'YE GELDİ

Bursa Büyükşehir Belediyespor’un sporcusu olan Umut Eren Gündoğ’un İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda devam eden Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda +80 kilo komite kategorisinde Türkiye şampiyonu olduğu ve devam eden turnuvalar nedeniyle Kocaeli'de bulunduğu öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kavganın ardından olay yerinden kaçan şüpheliler E.C.A ve E.A ekiplerce gözaltına alındı.

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