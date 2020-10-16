Kocaeli'de marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Derince ilçesinde bir marketten hırsızlık olayına ilişkin çalışma yapan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.H'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, marketten çalındığı değerlendirilen çoğunluğu sigara olmak üzere, çeşitli içecekler, temizlik maddeleri, şampuan, çakmak, çikolata gibi ürünlerden oluşan malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.