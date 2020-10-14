Kocaeli'de levha yüklü tır devrildi: 3 yaralı

Kocaeli'den İstanbul yönüne giden Cemil K. yönetimindeki 01 DIN 35 plakalı tır, Sultanorhan Mahallesi Gebze gişeleri mevkisinde virajda kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü ile tırda bulunan Talip K. ve Ertuğrul Ç. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye götürdü.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, tırın kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.