Alınan bilgiye göre, küçükbaş hayvan yüklü Mehmet Aldemir yönetimindeki 06 FZ 9970 plakalı kamyonet, İstanbul istikametinde Gebze gişelerine 300 metre kala aynı yönde giden Serhat Ağdaş'ın kullandığı 34 JZ 3525 plakalı büyükbaş hayvan yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye araçları sevk edildi. Kazada kamyonette sıkışan sürücü Aldemir, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; kaza sonucu kamyonetteki çok sayıda keçi öldü. Kamyonetteki diğer hayvanlar başka bir araca yüklendi. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde trafik akışı 2 şeritten sağlandı.

TIR sürücüsü Ağdaş'ın Kayseri'den aldığı büyükbaş hayvanları, Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul'a götürdüğü öğrenildi.