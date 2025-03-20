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        Haberler Gündem Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesildi - Güncel haberler

        Kumar oynayan 7 kişiye para cezası

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 23:37 Güncelleme: 20.03.2025 - 23:37
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        Kumar oynayan 7 kişiye para cezası
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

        Polis ekipleri, Kartepe'de M.P'nin ruhsatsız umuma açık yere dönüştürülmüş yerde kumar oynattığını tespit etti.

        Kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesilirken, 6 bin liraya el konuldu.

        M.P. hakkında ise adli işlem yapıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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