İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

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Polis ekipleri, Kartepe'de M.P'nin ruhsatsız umuma açık yere dönüştürülmüş yerde kumar oynattığını tespit etti.

Kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesilirken, 6 bin liraya el konuldu.

M.P. hakkında ise adli işlem yapıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.