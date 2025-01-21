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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de kulübedeki baltalı cinayette 2 tutuklama | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de kulübedeki baltalı cinayette 2 tutuklama

        Kocaeli Kartepe'de bir kişinin kulübesinde baltayla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 01:43 Güncelleme: 21.01.2025 - 01:43
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        Kulübedeki baltalı cinayette 2 tutuklama
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        Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi orman yolu mevkisinde, dün İsa Turgut'un (35) kulübesinde baltayla yaralanması ve kaldırıldığı özel hastanede ölmesine ilişkin gözaltına alınan Y.C.B. ve N.B'nin Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. AA'nın haberine göre; savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.

        Dilini ve kulaklarını kestiler!
        Dilini ve kulaklarını kestiler!

        Öte yandan Turgut'un cenazesi, Suadiye Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #kocaeli
        #Son dakika haberler
        #kartepe
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